A tko će radit?

Priče oko davanja otkaza najčešće se svedu na to kako tražiti novi posao dok ste još zaposleni ili kako ispregovarati uvjete na postojećem poslu. Koliko god to uzbudljivo bilo i mamilo vas da što prije prihvatite nove izazove, nije pametno juriti. Nemojte izlaziti s datumima početka rada na novom poslu prije nego što je poznat otkazni rok. Dobro je prije izvršenja otkaznog roka iskoristiti godišnji odmor, što je Vaše zakonsko pravo. Za vaš odlazak s radnog mjesta pripremite i vaše kolege. Također, vodite računa i o projektima i materijalima koje ste koristili na radnom mjestu. Sve je potrebno razdužiti i ostaviti iza sebe. I za kraj, lijepo je da se na kraju rastanete u dobrim odnosima. Ne postoji idealan rastanak, ali pripazite da je sve s vaše strane s poslodavcem komunicirano ok, fer i korektno. Netokracija