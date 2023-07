Prljavi igraju prljavo: razlog je posve nešto drugo

Ekstremni desničarski iskazi u istočnoj Njemačkoj posebno nailaze na odobravanje, pokazuje nedavno istraživanje. Polovica ispitanika nije zadovoljna svakodnevnim životom u demokraciji, a sve je izraženija netrpeljivost prema muslimanima i strancima, kao i šovinizam, ali i antisemitizam. Skoro 70 posto smatra da stranci dolaze u Njemačku kako bi iskoristili socijalnu državu. A skoro svaki treći ispitanik smatra da je utjecaj Židova u zemlji prevelik. Istraživači su se koncentrirali na istočni dio zemlje, jer je on do 1990. bio pod komunističkom diktaturom. Oni su bili pogođeniji nezaposlenošću i masovnim iseljavanjem, a društveni lomovi su bili praćeni nasiljem. No, komunistička prošlost nije glavni uzrok. Više je to „mentalitet urote“, kao i želja da se uspostavi „autoritarna državnost“. Većina ispitanika čezne za „čvrstom rukom“ nekog vođe ili „jakom strankom“. DW