Žele te se riješiti, a još ti i plate

Taj način odlaska iz tvrtke nipošto nije nov. Još 2014. Jeff Bezos uveo je takav program u kojem je zaposlenicima nudio od dvije tisuće do pet tisuća dolara da daju otkaz kako bi u Amazonu zadržao samo najambicioznije, a riješio se lijenih. Takvog nečeg nema u našoj zakonodavnoj praksi, ali to ne znači da takvih dogovora poslodavca i zaposlenika općenito nema. To se najčešće odnosi na one djelatnike koji ne bi ostvarili pravo na naknadu kod HZZ-a. Poslodavcima takav način davanja otkaza znači i porezno opterećenje, ali nije da nema drugih benefita – dugoročno može smanjiti troškove, ali i motivirati neangažirane radnike ili one koji imaju loše radne rezultate da sami otkažu radni odnos. Pogodnost za radnike je ta da mogu dogovoriti i veće iznose nego što bi dobili kao naknadu od HZZ-a. Lider