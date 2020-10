Nema cuganja na pumpi nakon ponoći

“Ovaj virus nije smrtonosan. On ubija mali broj ljudi u postotku, ali je izrazito opasan. Psiha ljudi, psiha djece, budućnost djece – sve je to zahvaćeno ovim beznačajnim malim virusom u očima nekih, ali u očima znanstvenih podataka to je izrazito opasan virus koji ubija rizičnu populaciju, ali uništava kompletan svijet” – rekao je Ivan Đikić za N1. “Trebamo se fokusirati, naš cilj je spriječiti širenje zaraze i umanjiti gubitke u zdravlju, životu ljudi i gubitke u gospodarstvu i školovanju… Mjere koje danas donosimo pomoći će nam da spriječimo oštećenja zdravlja, ali i školovanja i gospodarstva”, dodao je.