Robot je muško

Mogu li žene spasiti svijet? Rađa se nova paradigma ženskog vodstva. Države od Gruzije do Etiopije nedavno su izabrale svoje prve predsjednice. Žene sad vode industrije na čijem su vrhu bili isključivo muškarci. Po prvi puta, žene zauzimaju najviše pozicije na New York Stock Exchange i Nasdaqu. Četiri od pet najvećih američkih obrambenih kompanija vode žene. Jacinda Ardern smirila je i pomirila naciju u vrijeme krize, Nancy Pelosi ne dopušta Demokratima da postanu kao Trump – piše New York Times i pita se ključno pitanje: Što se događa kad žene prestanu voditi kao što su to radili muškarci?