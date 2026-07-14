Naši ratuju, Pariz fešta

Francuski predsjednik Emmanuel Macron predvodi svoju desetu i posljednju paradu povodom Dana pada Bastille, u društvu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Tradicionalni vojni mimohod na Champs-Élyséesu šalje snažnu poruku europskog jedinstva, okupivši 500 vojnika “koalicije voljnih” i ukrajinske trupe. Unatoč nesnosnim vrućinama koje su otkazale vatromete, svečani dan obilježen je minutom šutnje za žrtve terorističkog napada u Nici prije deset godina. Dan prepun emocija i povijesnog naboja Francuzi će zaključiti napetim polufinalom Svjetskog prvenstva protiv Španjolske. Euronews, France 24

Hrvatski predstavnici su pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko. Oni su u Pariz stigli umjesto Počasno-zaštitne bojne, nakon što je predsjednik Zoran Milanović, kao vrhovni zapovjednik, zabranio odlazak Hrvatske vojske. Milanović je odluku obrazložio francuskom vojnom suradnjom sa Srbijom i nesudjelovanjem na mimohodu u Zagrebu (Net)

sa Srbijom i nesudjelovanjem na mimohodu u Zagrebu (Net) Plenković oštro o Milanoviću: ‘Nanosi štetu vojsci , od njegove politike korist imaju samo Rusi ‘ (Jutarnji)

, od njegove politike korist ‘ (Jutarnji) Prati se uživo na: Sky News, DWS…