La vita e buonissimo

You Suck At Cooking je zabavan YouTube kanal čiji vlasnik, pogađate, ne kuha baš najbolje. No momak se zato snalazi na razne načine, bude baš smiješan i simpatičan, a u svoje video recepte ubacuje i svakakve “specijalne efekte”. Evo kako je pekao pitu od tikve – video. Riječ je zapravo o savršenom paketu komedije i praktičnosti.