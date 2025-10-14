Kad porezni broj raste brže od inflacije

Starije osobe su često meta prevara, a to pokazuju i statistički podaci. Tako je tijekom 2023. godine zabilježeno ukupno 635 oštećenih osoba starijih od 60 godina, dok je godinu dana ranije prevarenih u ovoj dobi bilo 679. Prevaranti su vrlo snalažljivi, a trenutno je vrijeme iznajmljivanja apartmana na moru pa su Mirovina.hr od Ministarstva unutarnjih poslova saznali na što sve točno treba paziti kako ne bi došlo do prevare. Pripazite putem kojih oglasa i internetskih stranica pronalazite smještaj i provjerite ima li za određeni smještaj recenzija korisnika. Iznajmljivač bi se trebao potpisivati punim imenom i prezimenom, a njegovi osobni podaci i podaci agencije trebali bi se nalaziti na svim promotivnim materijalima, uključujući i društvene mreže i internetsku stranicu putem koje se oglašava. Dodaju i kako je važno reagirati na vrijeme – čim skužite da ste prevareni, odmah zvati policiju. Poslovni