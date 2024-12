Oni su od kartona napravili slona

Ne vrije samo Bosna i Hercegovina već i Kosovo, Crna Gora, Srbija… Prejednostavno bi bilo ponavljati provjerenu dijagnozu kako je sve to, ovako ili onako, posljedica permanentnog odbijanja Srbije da postojeće državne granice prihvati kao trajne pa onda aktualni problemi u regiji ovako ili onako proizlaze iz velikosrpstva, tog temeljnog, prvog uzroka svih problema na Balkanu. Bilo bi to djelomično točno, ali stvari nigdje više nisu tako jednostavne. Nakon dvadesetak godina koliko-toliko prozapadnog političkog smjera koji je diktirala EU uz jasnu podršku SAD-a, i koji su, barem nominalno, slijedile političke elite država bivše Jugoslavije, homogena se slika raspala. Danas živimo u novome balkanskom vrijednosnom i političkom kaosu u kojemu djeluju uzajamno kontradiktorne politike i poruke. Povratak agresivnoga ruskog velikodržavlja na tlo Europe, s tenkovima i raketama koje uništavaju Ukrajinu, očito razara i krhak poslijeratni politički provizorij Balkana. A to je itekakav razlog za zabrinutost. Tačno