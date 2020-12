Scena koja život znači

Nego, imam jedno pitanje koje neće sjest svima, ali važna pitanja su često takva – kako je moguće da ljudi toliko lako vole prihvatit ideju bezgrešnog začeća i sve ostale ideje o Bogu i religijama bez da imaju opipljive dokaze, a da im je s druge strane uz sve opipljivije dokaze i dalje toliko teško vjerovat da je Korona stvarna? “Korona je izmišljena da bi nas lakše kontrolirali i uzeli nam slobodu i novac” – sami pronađite paralelu s religijama i vodstvom istih da ja ne moram ispast bezobrazna. Ne želim ispast bezobrazna, ne 9 dana prije Božića – ovo je vrijeme kad svi međusobno moramo širit ljubav. Samo bi meni nekako bilo draže da se napokon svi složimo da je najbolji način na koji ovih dana možeš širit ljubav to da usput ne širiš zarazu. (Sad vi otpjevate: “Alice, who the fuck is Alice?”)… – i tako nekako ide predbožićna poslanica Andree Andrassy. Ma kako ju čovjek ne bi volio.