Djedice protiv sistema

Edson Arantes do Nascimento Pele, Vivienne Westwood i Massimo Savić umrli su istog mjeseca iste godine i to je gotovo sve što povezuje najboljeg nogometaša zauvijek, najutjecajniju britansku modnu dizajnericu i cijenjenog hrvatskoga glazbenika koji je, onako elegantan, ljeti obavezno s lepezom, izgledao kao oživljena figura iz Muzeja Madame Tussauds, kao podsjetnik na doba u kojem odijelo nije činilo čovjeka nego gospodina. Čovjek koji je bio nogomet, žena kojoj su etika i estetika bile neodvojive i glazbenik koji nije umro od umjetnosti, ali je njome požurio smrt, ma koliko po svemu bili različiti, imali su poveznicu za koju nisu znali i kojoj se za života nisu mogli oduprijeti. Njihova simbolička važnost bila je još veća dok su bili tu. Njihovi smrtni listovi, naime, dio su dokaznog materijala onima koji su ostali tvrditi kako je kontraevolucionarni proces povratka čovjeka na drvo – nezaustavljiv, bez obzira na klasne razlike među povratnicima. Express