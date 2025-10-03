Djedice protiv sistema
Paviljon: Crna komedija o grupi staraca koji se odlučuju na oružanu pobunu
Naoružani ilegalnim sredstvima zauzimaju starački dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima… kažu u opisu filma. Crna komedija redatelja Dine Mustafića, nastala prema scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića Pirketa, prati grupu stanara staračkog doma „Paviljon“, koji se, nakon godina zlostavljanja i poniženja, odlučuju na oružanu pobunu. Nakon spektakularne premijere na 31. Sarajevo Film Festivalu, film je u BiH i Hrvatskoj već vidjelo više od 10.000 gledatelja. Avaz… kao neka domaća verzija “One Battle after Another“, kažu na Forumu…