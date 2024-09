Sigurnost nam je broj 1

“Kad su u gluhu uru u noći između Božića i svetog Stjepana u obiteljskoj kući poznatog poduzetnika svjećice na boru iskrom zapalile zavjesu, sama su nebesa htjela da je to bilo u susjedstvu Pavla Kalinića. Bila je to prilika koju je on čitav život čekao, prilika za koju se vrijedno obučavao, ponavljajući radnje tako mnogo puta da ih je takoreći u snu mogao napraviti”, piše Ante Tomić u Jutarnjem.