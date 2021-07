Ipak nije poslušao baku

Redatelj je bio u Nu2 gdje su pričali i o politici i influencerima, ali čovjek je cineast pa izdvajamo njegove riječi o njegovoj novoj seriji ‘Šutnja, vrlo mučnoj priči o lancu maloljetničke prostitucije u jednom od osječkih domova za odgoj mladeži, gdje je jedan od ljudi koji su bili zaduženi za dobrobit te djece organizirao prostituciju za lokalne moćnike, biznismene i političare. “Tu nije bilo nikakvih stranačkih, nacionalnih obilježja, to su jednostavno svi koristili i to je izazvalo navodno veliki ‘boom’ u Hrvatskoj. I onda nakon tjedan dana – ništa. E sada radimo o tome ‘ništa’, kako se kod nas pregaze te stvari, ti mladi životi. To je mučno, ali mislim da je ta etika u našem društvu nužna”. HRT