Pavle Svirac objavio je na Arteistu svoju božićnu priču: Siđem u prizemlje, izađem pred zgradu, a ona crno-bijela mačka doleti do mene, stane mi se maziti uz nogu. O, kako me to u ovoj usamljeničkoj badnjoj noći ganulo! I onda me obasja nadahnuće za koje mi je teško odrediti dolazi li od Boga ili đavla. Odlučim ovu mačku odnijeti u centar onom vlasniku ili vlasnici koji je oglasio da je izgubio mačku i obećao novčanu nagradu. Možda uopće neće skužiti da ova mačka iz Dubrave nije njegova mačka. Ako mi prevara prođe za rukom, učinit ću na Badnjak nešto dobro i za ovu prezrenu, periferijsku mačku lutalicu i za tog vlasnika ili vlasnicu u centru koja tuguje za svojom izgubljenom mezimicom.