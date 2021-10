Uzbuna u zeleno-lijevom kokošinjcu

Dario Juričan o sastanku Sandre Benčić i smijenjenog šefa Holdinga Nikole Vukovića: Bio sam tamo kao medijator i moram reći ono iz čiste emocije. Meni je stalo do grada, građana, došao sam tamo u namjeri da ekipu koja se posvađala i koja je bila pred velikim sukobom dovedem za stol i da nađu zajednički jezik na razlazu. To je tako eskaliralo da medijski rat ne staje. Odlučio sam ne sudjelovati u tome. Bio sam medijator i moja funkcija je završila kad sam izašao iz prostorije. Ok sam s ekipom iz Možemo. To su aktivisti koje podržavam deset godina, koji su htjeli najbolje ovom gradu. Vuković je čovjek koji bi dao desnu ruku za Holding i grad.