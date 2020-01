Hey mister taliban, tali me Bombardiera

Nije jasno tko je izveo novi zračni napad u blizini kampa Taji sjeverno od Bagdada, u kojem je stradalo šest osoba. Iračka televizija izvijestila je o napadu i navela da su ga je izvršio SAD, što su prenijele i svjetske agencije, no glasnogovornik koalicije @cjtfoir je to opovrgao. SAD na Bliski istok šalje dodatnih 3,000 do 3,500 vojnika.