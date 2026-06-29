Ostavili su ih bez uputa

Htio je izraditi oscilator na paru koji može stvoriti razne frekvencije. Ako bi se neka od frekvencija poklopila s rezonantnom frekvencijom, uređaj koji ju prima trebao bi pretvoriti mehaničke oscilacije u električnu energiju. Taj je uređaj bio zgotovljen 1897. godine. Funkcionirao je tako da bi para bila usmjerena u oscilator i izlazila kroz više otvora, gurajući pritom klip gore-dolje, sve dok ne bi postigao visoke frekvencije i počeo stvarati struju. Godinu kasnije Tesla je navodno uspio oscilirati svoj laboratorij u New Yorku toliko da su susjedi pozvali policiju i hitnu pomoć jer su mislili da je došlo do potresa. Tesla je htio da se njegov izum koristi u mirnodopske svrhe, poput prijenosa električne energije ili sprječavanja potresa. Očekivao je da će od oscilatora u dvije godine zaraditi sto milijuna dolara. Telegodinamički sustav za prijenos energije, kako ga je nazvao, nažalost nikad nije otišao dalje od prototipa. Ali ideja o istraživanju podzemlja korištenjem oscilacija itekako je našla primjenu. Tportal