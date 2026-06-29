Ostavili su ih bez uputa
Pet drevnih izuma koje moderna znanost ne uspijeva kopirati
Iako napredujemo, tehnike izrade nekih povijesnih izuma i dalje su nam nepoznanica. Girolamo Segato osmislio je metodu petrifikacije ljudskih tijela koja ih je pretvarala u kamen, no tajnu je odnio u grob. Formula za bizantsku “grčku vatru”, koja je gorjela i na vodi, ostala je strogo čuvana tajna. Rimski beton, koji u doticaju s morem postaje sve čvršći, znanstvenici tek pokušavaju dešifrirati. Izgubljeni su i unutarnji mehanizmi prvog seizmoskopa Zhang Henga iz 132. godine, kao i točan način izrade Antikitere, prvog analognog računala na svijetu. Mental Floss