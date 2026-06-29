Pet drevnih izuma koje moderna znanost ne uspijeva kopirati - Monitor.hr
Danas (11:00)

Ostavili su ih bez uputa

Pet drevnih izuma koje moderna znanost ne uspijeva kopirati

Iako napredujemo, tehnike izrade nekih povijesnih izuma i dalje su nam nepoznanica. Girolamo Segato osmislio je metodu petrifikacije ljudskih tijela koja ih je pretvarala u kamen, no tajnu je odnio u grob. Formula za bizantsku “grčku vatru”, koja je gorjela i na vodi, ostala je strogo čuvana tajna. Rimski beton, koji u doticaju s morem postaje sve čvršći, znanstvenici tek pokušavaju dešifrirati. Izgubljeni su i unutarnji mehanizmi prvog seizmoskopa Zhang Henga iz 132. godine, kao i točan način izrade Antikitere, prvog analognog računala na svijetu. Mental Floss


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06.08.2023. (10:00)

Elektrificirani cement pretvara kuće i ceste u neograničene baterije

Napravljen samo od cementa, vode i čađe, uređaj bi mogao predstavljati osnovu za jeftine sustave koji pohranjuju obnovljivu energiju Sunca ili vjetra 📷 N. CHANUT/PNAS

Što kad bi cijeli vaš dom bio baterija? MIT-ovi inženjeri krenuli su tim putem i osmislili novi način skladištenja električne energije u cementu, koristeći jeftine i izdašne materijale. Tako je nastao “superkondenzator” koji može pohraniti velike količine energije. Zasad su ovi cementni uređaji mali, tek toliko veliki da napajaju nekoliko LED žarulja. Količina pohranjene energije ovisi o ukupnoj površini vodljivih ploča superkondenzatora. Kad bi se čađasti cement upotrijebio za proizvodnju 45 kubnih metara betona, što je otprilike količina koja se koristi za temelje standardne kuće, u njega bi se moglo pohraniti 10 kilovatsati energije, dovoljno za cjelodnevno napajanje prosječnog kućanstva. Bug

19.07.2023. (15:00)

Strah od strojeva

Izumi koji su smatrani ‘vražjim djelom’

Oko 200 godina nakon što je izumljena, željeznica je danas sasvim obično prijevozno sredstvo. Moderni život gotovo je nemoguće zamisliti bez nje. Ali, prvih godina su neki ljudi željeznicu smatrali opasnim vražjim djelom. Postojao je strah od “željezničke bolesti” koju izaziva buka i vožnja brzinom većom od 30 km/h. Prve reakcije na nuklearnu energiju zato su bile pozitivne, da bi s vremenom potegle niz pitanja u vezi njezine sigurnosti, pogotovo u jeku katastrofe u Černobilu. Kako tanka može biti granica između dobrohotnosti i sumnjičavosti, potpore i odbijanja, pokazuje i aktualna rasprava o umjetnoj inteligenciji. Određena sumnjičavost prema novim tehnologijama je normalna i ljudska, a kako se na kraju uglavnom pokazalo, uglavnom je bila i neopravdana. DW

02.07.2023. (19:00)

Tesle u pokušaju

Neobični gadgeti koji vam uopće ne trebaju

Bug je napravio listu najnepotrebnijih izuma. Jedna od njih je HushMe maska za lice čija je funkcija utišavanje razgovora na telefonu kad ste u javnosti. Zatim, pametna narukvica za rješavanje loših navika – priušti vam strujni udar svaki put kada se primite cigarete ili druge navike koje se želite riješiti. Također, osmislili su pametni držač za jaja koji možete spojiti s mobitelom i vidjeti koliko vam je jaja ostalo bez da morate otvoriti frižider. Postoji i budilica na kotače za one koji vole prespavati. Domišljati izumitelji dosjetili su se i noćne lampe za wc školjku. Za usamljene, tu je i robotski jastuk za maženje. A za one kojima je izvlačenje usisavača naporan posao, tu su – cipele za usisavanje.

03.08.2022. (01:00)

Strašna žena

Hedy Lamarr, diva starog Hollywooda, bila je i velika izumiteljica u području bežičnih komunikacija

Hollywoodska diva Hedy Lamarr bila je i izumiteljica u području bežičnih komunikacija. Kako je do toga došlo? Ljubomorni muž branio joj je snimati filmove i zahtijevao da s njim odlazi na sastanke s tehničarima i poslovnim partnerima. Dosađujući se, Lamarr je slušala o čemu govore i počela stvarati predodžbu o tome kako funkcionira inženjering. No, kad je njen suprug Mandl počeo surađivati s nacistima – i Mussolini i Hitler bili su gosti na njegovim velikim zabavama – Lamarr je pukao film. Godine 1937. prerušila se u sobaricu i pobjegla u Pariz, gdje se razvela i preselila u London. Početkom rata 1941. godine udružila se sa svojim susjedom, avangardnim skladateljem Georgeom Antheilom, i zajedno su razvili koncept promjene frekvencija kao sredstva za tajnost komunikacija. Taj je patent koristio valjak iz mehaničkog klavira za šetanje po 88 različitih frekvencija, a namjena mu je bila zaštititi radijski vođena torpeda. Zanimljiv članak o njoj donosi Nacional/Voxfeminae

11.07.2022. (19:00)

Šta sve nije htio izmislit'

Tesla htio napraviti stroj koji će moći spriječiti potrese

Htio je izraditi oscilator na paru koji može stvoriti razne frekvencije. Ako bi se neka od frekvencija poklopila s rezonantnom frekvencijom, uređaj koji ju prima trebao bi pretvoriti mehaničke oscilacije u električnu energiju. Taj je uređaj bio zgotovljen 1897. godine. Funkcionirao je tako da bi para bila usmjerena u oscilator i izlazila kroz više otvora, gurajući pritom klip gore-dolje, sve dok ne bi postigao visoke frekvencije i počeo stvarati struju. Godinu kasnije Tesla je navodno uspio oscilirati svoj laboratorij u New Yorku toliko da su susjedi pozvali policiju i hitnu pomoć jer su mislili da je došlo do potresa. Tesla je htio da se njegov izum koristi u mirnodopske svrhe, poput prijenosa električne energije ili sprječavanja potresa. Očekivao je da će od oscilatora u dvije godine zaraditi sto milijuna dolara. Telegodinamički sustav za prijenos energije, kako ga je nazvao, nažalost nikad nije otišao dalje od prototipa. Ali ideja o istraživanju podzemlja korištenjem oscilacija itekako je našla primjenu. Tportal

16.11.2021. (17:30)

Da nije samo Tesla...

Izumi Slavoljuba Penkale koji su Zagrepčanima i cijelom svijetu olakšali život

Nakon kaj je zmislil mehaničku olovku, ovaj rođeni Slovak otvoril je radionicu u Praškoj. Današnji TOZ, tj. Tvornica olovaka Zagreb nastala je nakon kaj je shvatil kak’ njegova mala radionica nije dovoljna za izradu količine olovaka kolika je bila potražnja. Suosnoval je poduzeće Penkala-Edmund Moster & Co, a ubrzo je počela i gradnja tvornice u današnjoj Branimirovoj ulici. Osim kaj je bil kraljevski kontrolor i izumitelj, bil je i pravi marketinški stručnjak. Njegov rad uključuje više od 80 izuma. Ovo su najpoznatiji izumi Slavoljuba Penkale: nalivpero s krutom tintom, mehanička olovka, termofor i termos boca, krepax – štosno ime za insekticid, prislušni uređaji, rotacijska četkica za pranje zubi… više o tome bute saznali ako kliknete na linkec. Zagreb facts

30.01.2019. (07:30)

Wi-DC

Znanstvenici napravili uređaj koji pretvara Wi-Fi u struju

Pametni ljudi s MIT-a izumili su uređaj koji sakuplja energiju iz Wi-Fi signala i pretvara je u električnu energiju kojom će se moći puniti baterije raznih uređaja. Riječ o rekteni, ispravljačkoj anteni koja elektromagnetsku energiju pretvara u istosmjernu električnu struju (DC). Ova je struja slaba, ali može napajati žarulju ili puniti mobitel.

27.11.2017. (15:50)

Austrijski poduzetnik napravio igračku Substitute Phone – plastički kvadar s kamenčićima po sredini koje se vrti tako što se oponaša pokrete koje radimo na smartphoneu, kaže Austrijanac da će nam njegov izum pomoći pri liječenju od ovisnosti o pametnom telefonu