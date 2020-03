Tech carevi

“Meni je u redu da naši ljudi u Irskoj imaju tvrtke, a u Hrvatskoj zaposlenike”, izjavio je ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić. Objasnio je da on kao ministar podržava mobilnost radne snage, Pavić je naveo i da je i on živio u inozemstvu te da smatra u redu da to isprobaju i drugi, ali da želi da se vrate i ovdje zapošljavaju, a da tvrtke mogu imati vani. Pavić nije ulazio u to odakle će, prihvate li poduzetnici takvu praksu i tvrtke počnu masovno osnivati vani, a ovdje tek držati zaposlenike, on puniti budžet ministarstva te isplaćivati mirovine postojećim i budućim umirovljenicima. Poslovni