Hrvatski san: Kad porasteš, možda postaneš zaklada

ITAS-Prvomajska iz Ivanca jedina je tvornica alatnih strojeva u Hrvatskoj, ali i jedina tvrtka u kojoj su radnici poslodavci direktoru. No njihov je put bio trnovit – stečaj, štrajk glađu, blokada, veliki požar 2022. Unatoč problemima ITAS se održao do današnjih dana, radnici sami upravljaju tvornicom, surađuju s njemačkim partnerom, a novi je korak – vojna industrija… Zasad im ide dobro i plaće su pristojne. No ako dođu loše godine, politika je jasna. Minimalac za sve – od radnika do direktora. Slične su tvornice na sjeveru Hrvatske propale. ITAS, iako okružen trgovačkim centrima – žilavo se drži. HRT, Index