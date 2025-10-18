Pet Mungerovih lekcija koje bi muškarci trebali naučiti prije nego što bude prekasno - Monitor.hr
Danas (18:00)

Ili kako izbjeći “skupu školu života” bez povrata ulaganja

Pet Mungerovih lekcija koje bi muškarci trebali naučiti prije nego što bude prekasno

Charlie Munger, Buffettov partner i majstor zdravog razuma, ostavio je pet ključnih lekcija: ne prekidaj čudo složenog rasta (bilo da je riječ o novcu, znanju ili odnosima); ne uspoređuj se s drugima jer zavist nema ROI (povrat ulaganja); budi dosljedno razuman umjesto briljantno nepromišljen; čuvaj reputaciju jer povjerenje se ne popravlja; i naposljetku, uči cijeli život – jer znanje, kad se gomila, donosi najveće prinose. New Trader


04.02.2023. (14:00)

"Kriptovaluta je je ugovor o kockanju"

99-godišnji američki milijarder Charlie Munger poziva na zabranu kriptovaluta

Charlie Munger calls on US to join China in banning crypto

Milijarder Charlie Munger i dalje ne voli kripto. 99-godišnji potpredsjednik Berkshire Hathawaya prije 2 dana objavio je kolumnu u Wall Street Journalu u kojoj je pozvao SAD da u potpunosti zabrani kripto. – Kriptovaluta nije valuta, nije roba, niti vrijednosni papir. Umjesto toga, to je ugovor o kockanju sklopljen u zemlji u kojoj ugovore o kockanju tradicionalno reguliraju samo države koje se natječu u opuštenosti – izjavio je Munger. Kritizirao je kripto projekte zbog pretprodaje tokena venture capital (VC) tvrtkama prije nego što je javnosti tek ponuđen minoran dio ponude tokena. Nazvao je to predatorskom shemom koja omogućuje ranim investitorima da malim ulagačima prodaju svoje jeftino stečene tokene po višestruko većoj cijeni. Usto, pozvao je SAD da slijedi vodstvo Kine i jednostavno “zabrani kriptovalute”, navodeći da bi Amerikanci trebali zahvaliti “kineskom komunističkom vođi Xi Jinpingu na sjajnom primjeru”. Lider