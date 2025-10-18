Ili kako izbjeći “skupu školu života” bez povrata ulaganja
Pet Mungerovih lekcija koje bi muškarci trebali naučiti prije nego što bude prekasno
Charlie Munger, Buffettov partner i majstor zdravog razuma, ostavio je pet ključnih lekcija: ne prekidaj čudo složenog rasta (bilo da je riječ o novcu, znanju ili odnosima); ne uspoređuj se s drugima jer zavist nema ROI (povrat ulaganja); budi dosljedno razuman umjesto briljantno nepromišljen; čuvaj reputaciju jer povjerenje se ne popravlja; i naposljetku, uči cijeli život – jer znanje, kad se gomila, donosi najveće prinose. New Trader