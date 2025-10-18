Ili kako izbjeći “skupu školu života” bez povrata ulaganja

Milijarder Charlie Munger i dalje ne voli kripto. 99-godišnji potpredsjednik Berkshire Hathawaya prije 2 dana objavio je kolumnu u Wall Street Journalu u kojoj je pozvao SAD da u potpunosti zabrani kripto. – Kriptovaluta nije valuta, nije roba, niti vrijednosni papir. Umjesto toga, to je ugovor o kockanju sklopljen u zemlji u kojoj ugovore o kockanju tradicionalno reguliraju samo države koje se natječu u opuštenosti – izjavio je Munger. Kritizirao je kripto projekte zbog pretprodaje tokena venture capital (VC) tvrtkama prije nego što je javnosti tek ponuđen minoran dio ponude tokena. Nazvao je to predatorskom shemom koja omogućuje ranim investitorima da malim ulagačima prodaju svoje jeftino stečene tokene po višestruko većoj cijeni. Usto, pozvao je SAD da slijedi vodstvo Kine i jednostavno “zabrani kriptovalute”, navodeći da bi Amerikanci trebali zahvaliti “kineskom komunističkom vođi Xi Jinpingu na sjajnom primjeru”. Lider