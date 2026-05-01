Od čepova do čiste kulture (i ponekog obećanja)

Grad Zagreb najavio je pet kapitalnih kulturnih projekata ukupne vrijednosti 23 milijuna eura, s ciljem decentralizacije kulture do 2030. godine. Najveća investicija je transformacija tvornice Pluto u centar za umjetnost (11,5 mil. €), dok će zaštićeni objekt Tesarna u Gredelju postati dom urbane glazbe. Večernji… Zagreb planira prenamjenu napuštene tvornice Pluto u Branimirovoj ulici u multifunkcionalni kulturni centar od 3.800 kvadrata. Ambiciozni projekt predviđa izložbeni prostor tipa kunsthalle, umjetničke ateljeje i arhiv dizajna. Iako je odabran izvođač projektne dokumentacije (98.000 €), početak radova očekuje se tek 2028. godine. Pluto je jedan od pet kapitalnih projekata kojima gradska vlast želi oživjeti zapuštenu industrijsku baštinu. Dok se čeka realizacija, skeptici podsjećaju na brojna nerealizirana obećanja, poput kina Kalnik, te na dugogodišnji raskorak između vizija i stvarnog stanja na terenu. H-alter…