Work smarter, not harder

Pripremanje i sudjelovanje na božićnoj uredskoj zabavi stvara osjećaj povezanosti i zajedništva na radnom mjestu. Iako će, naravno, većina ljudi blagdane provesti sa svojim najbližima, činjenica da će ih na neki način proslaviti i s kolegama potiče bliskost i bolje međuljudske odnose u uredu. Ako su u planiranje zabave uključeni zaposlenici, to će potaknuti suradnju, a potencijalno dovesti u doticaj i neke ljude koji do sada nisu imali prilike surađivati na istim projektima. Ljudi dobiju priliku za samoizražavanje, zabava smanjuje stres, a to je ujedno i prilika za nove interakcije. Savjeti