Kad statusni simbol ima zube, rog ili perje
Pet životinja koje nestaju zbog luksuza, ljudske pohlepe i krivolova
Mnoge životinjske vrste izumiru ne samo zbog klimatskih promjena, nego i zbog ljudske pohlepe. Slonovi se masovno ubijaju zbog bjelokosti, tigrovi zbog krzna i pseudo-lijekova, a nosorozi zbog rogova, što je sjevernog bijelog nosoroga svelo na samo dva primjerka. Pangolini su najkrijumčareniji sisavci na svijetu zbog ljuski i kože. Afrički sivi papagaji stradavaju zbog potražnje za egzotičnim kućnim ljubimcima, pri čemu mnogi uginu već tijekom hvatanja i transporta. Index