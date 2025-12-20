Kad statusni simbol ima zube, rog ili perje

Samo u vodama Meksičkog zaljeva živi najmanji morski sisavac na svijetu – vaquitas iz roda dupina. Unatrag deset godina populacija ovoga dupina smanjila se sa 567 jedinki na samo 10-ak. Međunarodna komisija za kitolov (IWC) objavila je kako je ovo prvi znak i upozorenje da bi ova rijetka životinja mogla potpuno izumrijeti. Dupini vaquite, najviše narastu do veličine od 1,2 do 1,5 metara, a zapliću se i ugibaju u ribarskim mrežama koje su postavljene vertikalno u moru. Ove mreže najčešće koriste krijumčari za lov na totoabu, ugroženu ribu koja je cijenjena zbog svojeg plivaćeg mjehura i prodaje se na crnom tržištu. Iz Komisije su naglasili kako još ima nade za ovu ugroženu vrstu jer je nedavno primijećena i beba dupin, što znači da su preostale jedinke zdrave i da se razmnožavaju. Green