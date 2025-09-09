Leteći čistači rade besplatno, ali birokracija im ne da da jedu
U svijetu 75 % strvinara prijeti izumiranje, no u Hrvatskoj populacija bjeloglavog supa raste
Na Kvarneru i Učki zabilježeno je 156 parova, a prvi put uspješno gniježđenje i na istarskoj obali. Posebnost im je gniježđenje iznad mora, ali buka brodova ugrožava mlade ptice, pa ih spašavaju stručnjaci i volonteri. Glavne prijetnje globalno su trovanja, infrastruktura i nedostatak hrane. U Biomu naglašavaju da supovi pružaju ključnu “higijeničarsku” uslugu prirodi, a dugoročno rješenje je povećanje prirodno dostupne hrane kroz ekstenzivni uzgoj ovaca. Klikaj