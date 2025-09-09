U svijetu 75 % strvinara prijeti izumiranje, no u Hrvatskoj populacija bjeloglavog supa raste - Monitor.hr
Leteći čistači rade besplatno, ali birokracija im ne da da jedu

U svijetu 75 % strvinara prijeti izumiranje, no u Hrvatskoj populacija bjeloglavog supa raste

Na Kvarneru i Učki zabilježeno je 156 parova, a prvi put uspješno gniježđenje i na istarskoj obali. Posebnost im je gniježđenje iznad mora, ali buka brodova ugrožava mlade ptice, pa ih spašavaju stručnjaci i volonteri. Glavne prijetnje globalno su trovanja, infrastruktura i nedostatak hrane. U Biomu naglašavaju da supovi pružaju ključnu “higijeničarsku” uslugu prirodi, a dugoročno rješenje je povećanje prirodno dostupne hrane kroz ekstenzivni uzgoj ovaca. Klikaj


19.09.2023. (19:00)

Projekt LIFE SUPport

Oporavljeni bjeloglavi supovi pušteni iz “bolnice” na Cresu. Palina, Coline, Lima i Anton opet na nebu iznad Kvarnera

Palina, Coline, Lima i Anton, četiri oporavljena bjeloglava supa, krajem prošlog tjedna pušteni su u prirodu iz oporavilišta za bjeloglave supove u Belima na otoku Cresu, kojim upravlja Javna ustanova »Priroda«. Četiri su iscrpljene  mlade ptice nađene podno gnijezdećih obalnih litica Cresa i Plavnika, odnosno spašene su od utapanja iz mora. “U radu oporavilišta posebno je radostan trenutak kada se divlja vrsta vraća prirodi, dobivajući tako još jednu priliku za novi početak. Ako pritom postoji i mogućnost aktivnog praćenja jedinke na slobodi, kako bismo zaista dobili potvrdu je li se dobro snašla, zadovoljstvo je tim veće”, izjavio je ravnatelj Javne ustanove »Priroda« Marko Modrić. Novilist

03.10.2022. (22:00)

Ima nade

Bjeloglavi supovi se nakon stotinu godina vratili na Učku, savili su tamo tri gnijezda

Bjeloglavi supovi su se – nakon uspostave hranilišta za te zaštićene strvinare – vratili na Učku i na njenim stjenovitim obroncima, ponovno, nakon više od stotinu godina, savili tri gnijezda iz kojih bi tri ptića uskoro trebala i poletjeti, doznaje se iz Parka prirode Učka. Procjenjuje se da je trenutno u Hrvatskoj, odnosno na Kvarneru, oko 120 parova bjeloglavih supova. Prema planu upravljanja našim parkom prirode, još prije dvadesetak godina odlučili smo pokušati vratiti supove, koji su tu nekada obitavali, a hranilište smo uspjeli sagraditi nakon što smo osigurali novac i donacije Morski

29.07.2022. (13:00)

Hitna pomoć za ptice

Otvorena bolnica za bjeloglave supove na otoku Cresu

Ozlijeđeni i bolesni supovi sada će u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli moći dobiti bržu i bolju prvu pomoć. U sklopu projekta “Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru Beli“ uređene su unutrašnje i vanjske nastambe za intenzivnu skrb o supovima te je nabavljena potrebna dijagnostička i laboratorijska oprema. Novouređena “bolnica“ za supove od iznimne je važnosti za pomoć mladim supovima koji tijekom prvih letova iz gnijezda padnu u more. Njihovo spašavanje i oporavak pridonosi opstanku bjeloglavih supova na Kvarneru, posljednje populacije tih zakonom strogo zaštićenih životinja u Hrvatskoj. Green

19.01.2017. (09:08)

Mladi lavovi

Pored skupog oporavilišta, bjeloglavi supovi završili u ZOO-u, s lavovima [zubo]

Posljednjeg dana 2016. s radom je prestao Centar za zaštitu ptica grabljivica Crnika, jedinstven u Hrvatskoj. Razlog je smanjivanje potpore Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Tri preostala mlada bjeloglava supa trebala su biti zbrinuta u novom Oporavilištu za supove na otoku Cresu, u koji je uloženo više od četiri milijuna kuna. No tamo su odbili supove, te ih je Ministarstvo poslalo u zagrebački ZOO gdje su smješteni u nastambu za lavove. Lupiga