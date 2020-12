Telegram je napravio računicu dosadašnje obnove Zagreba nakon potresa te došao do podataka da je od 22. ožujka pa do 18. studenoga Grad Zagreb imao 45 nabava zbog hitne sanacije, a kupna vrijednost ugovorenih poslova iznosi više od 198 milijuna kuna. Od toga je 138 kn otišlo u ruke deset tvrtki koje su najviše profitirale, a među njima se ističe Ing-grad s dogovorenim poslovima u vrijednosti 54 milijuna kuna. Tim-color d. o. o. utržio je 32 milijuna, Neving d. o. o. 5,5 milijuna, Kamrad 21 milijun kuna, MDK građevinar d.o.o. također otprilike 5,5 milijuna kuna, OZV-gradnja 3,7 milijuna, Kvantum d.o.o. 3,7 milijuna, a Salon bankarske opreme Ozimec d.o.o. 2 milijuna. Većinom su to tvrtke koje su već surađivale s gradom, a ostalih 30 posto utržile su druge tvrtke. Telegram