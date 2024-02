Vile koje su nekoć glazbu značile

Bi li Fariana ikad sustigla neka osuda da se kojim slučajem bavio nekim drugim zanimanjem u životu, teško je reći. No u svijetu pop glazbe ipak postoji imperativ uspješnosti i Fariana je do kraja života pratila upravo fama uspješnosti i to je nešto pred čim mnogi pokleknu, jer puno pjevača ima samo jedan važan motiv, a to je da postanu slavni. Farian je bio ona vrsta igrača koji je nekog mogao napraviti slavnim pjevačem bez da je ta osoba uopće pjevač. Namagarčio je za života i jedan Grammy, a sve su platila „dva magarca“ koja je ponudio na pladnju, obzirom da je on prvi izašao s tom informacijom u javnost. Iako je „upravljao“ svjetlima pozornice, njih se dobrim dijelom svog života klonio. Studio je bio njegovo omiljeno stanište. Umro je u svom domu 23. siječnja 2024. u 83. godini u vremenu kad je ulogu stvaranja lažnih pjevačica i pjevača preuzela umjetna inteligencija.(Ravno do dna)