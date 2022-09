Rock n roll dugo nije bio ovako seksi

“Bleed Out” je peti album The Mountain Goatsa u posljednje četiri godine i čini se kako je i njih sve teže pratiti zbog konstantnog snimanja i objavljivanja novog materijala. No, Darnielle je očito konstantno nadahnut i svaku naoko blesavu ideju je sposoban pretvoriti u smislen glazbeni ili književni uradak koji donosi dublje preispitivanje trivijalnih tema kojima se načelno odluči baviti. U skladu s akcijskom tematikom i glazba je na “Bleed Out” više usmjerena prema pravocrtnom gitarskom rocku nego što je to bio slučaj na posljednjim albumima benda. Na nekim pjesmama poput primjerice “Wage Wars Get Rich Die Handsome” Darnielle gotovo da očijuka i s punk rockom dok uzvikuje poruku jednako poluironičnu kao i ostatak još jednog albuma posvećenog niskim strastima koje toliko voli javno otkrivati. Naslov gotovo svake od ovih dvanaest pjesama odnosi se na neki akcijski klišej pa ćemo tako čuti skladbe koje se zovu “Extraction Points”, “Make You Suffer” ili “Need More Bandages”. Ravno do dna