Kraljica prkošenja ustaljenih normi

Klavir, bubnjevi, gitara, saksofon, harmonika i udaraljke samo su neki od instrumenata kojima više nego uspješno barata poznata pjevačica, kantautorica, skladateljica i umjetnica PJ Harvey, na glazbenoj sceni aktivna još od 1988. godine. Iako je razmišljala i o karijeri medicinske sestre ili veterinarke, na naše zadovoljstvo, odlučila je slijediti svoje glazbene snove. Tako je 1988. godine svoju karijeru započela kao pjevačica i gitaristica lokalnog benda Automatic Dlamini. Tu počinje i njezino poznanstvo s Johnom Parishem, frontmenom benda, s kojim će kasnije često surađivati. U svojoj bogatoj karijeri uspjela je prikupiti i mnogo nominacija i nagrada za svoj rad. Osam je puta bila nominirana za nagradu Brit Award, šest puta za Grammy, dva puta za Mercury Prize. U knjigu rekorda upisala se kao jedina umjetnica koja posjeduje dvije nagrade Mercury. Uz to, dobila je i počasni doktorat sveučilišta Goldsmiths. I kao da sve to nije dovoljno, Harvey se još bavi i slikanjem, kiparstvom i poezijom. Vox Feminae objavio je portret ove glazbenice, a na Forumu.hr njezin album Rid of me (1993) ima svoju temu u sklopu Albuma tjedna, kao i općenito svoju temu.