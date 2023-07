Pokušala je pobjeći od same sebe, a ipak ostala svoja

PJ Harvey je nakon sedam godina objavila novi studijski album i – po tko zna koji put – iznenadila. Negdašnjeg vokala koji je bio tako sugestivan u narativnim donjim lagama iznad grmljavine gitarskih distorzija (kao u sjajnoj “Meet Ze Monster”) nema više ni u tragovima. Štoviše želja da progovori drugačijim glasom dovela je i do elektroničkih manipulacija vokalom u pjesmama poput “I Inside the Old I Dying” i neo folky teme koja na trenutke djeluje i kao kakva zagubljena pjesma Kate Bush. Golem pomak je i u korištenju instrumenata i stilistici albuma koji je u dobrom dijelu pjesama doskočio prema nekoj domaštanoj fuziji folka/world musica te koji je zahtijevao korištenje neočekivanih etničkih glazbala sparenih s antiknom elektronikom. Kako god ga vagali “I Inside The Old Year Dying” je još jedan sjajan album PJ Harvey. Novi početak ili finalna točka u nekoj završenoj fazi, posve je nebitno. Mixer