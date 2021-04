To čime je Plenković sada zgrožen i nad čime je užasnut, ono je što desetljećima proždire i uništava hrvatsko pravosuđe, politiku, društvo, javnu scenu. To je ono preko čega je Plenković sada već godinama šutke prelazio, što je “dedramatizirao” ili naprosto relativizirao. Sada je došlo vrijeme da on podijeli dio emocije s hrvatskom javnošću. Pa makar mu to poslužilo samo kao povod da obrani stranku i Vladu, te da se dodvori dijelu građana i birača. Lakše mu je zajedno s njima se zgražati i užasavati, nego nešto promijeniti. I tako će ostati dokle god se vlast, pogotovo HDZ-ova, ne odluči nešto popraviti. Ili dok i Plenković ne otupi na ovakve podražaje. Piše Tomislav Klauški za 24 sata