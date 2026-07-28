Za maknut se od overturizma i gužvi...

Ploče i Neretvanska dolina: Zelena oaza za ljetni odmor pun aktivnosti - Monitor.hr
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Ploče i Neretvanska dolina: Zelena oaza za ljetni odmor pun aktivnosti

Grad Ploče i njegova okolica nude savršen ljetni bijeg kroz spoj netaknute prirode, vodenih sportova i autentične gastronomije, pišu na Putnom koferu. Posjetitelji mogu istražiti sedam smaragdnih Baćinskih jezera vožnjom tradicijskim lađama ili SUP-om, dok je ušće Neretve raj za kitesurfing i opuštanje na pješčanoj plaži. Dolina plijeni lokalnim štandovima sa svježim voćem, a Ploče dugom rivom i bogatim Pločanskim ljetom. Uz koncerte i manifestacije poput Maratona lađa i Ribarske noći, goste očekuje i vrhunska neretvanska spetza od žaba i jegulja. Suprotno preporuci, ima i onih koji Ploče doživljavaju najdepresivnijim gradom u Hrvatskoj…


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19.03.2017. (21:06)

Crni brojevi

Stotine tisuća hrvatskih građana živi na rubu siromaštva

U Hrvatskoj trenutno ima više od 10 tisuća ljudi koji ne primaju plaću za svoj rad, gotovo 100 tisuća ljudi živi i radi na minimalcu za 2.500 kuna mjesečno, najčešće bez plaćenih prekovremenih sati i to u lošim uvjetima rada, na Zavodu za zapošljavanje registrirano je preko 230.451 nezaposlenih, a samo u prošloj godini Hrvatsku je napustilo preko 50 tisuća ljudi. Preko 800 tisuća ljudi u Hrvatskoj živi na rubu siromaštva s 2.075 kuna mjesečno po članu domaćinstva. A koji su prioriteti ove HDZ-ova Vlade? Najavljuju nam uvođenje obveznog vojnog roka koji ljudima u Hrvatskoj neće poboljšati životni standard, zapravo učinit će baš suprotno. Ako bude uveden za vrijeme ljetnih mjeseci kako će mladi ljudi raditi sezonske poslove?, upozorio je na teške brojeve SDP u Pločama. Dnevnik.hr

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Uz izdavaštvo PDV se bavi i proizvodnjom merchandisea za bendove/izvođače poput Elemental, ABOP, Radikal Dub Kolektiv, Filip Motovunski, Fakofbolan, Stonebride itd., kao i festivale Seasplash, Outlook, Dimensions i Slurp!. Bit će ondje kratkih ili dugih majica, hoodieja, potkošulja, torbi, kapa i sl.

08.07.2016. (15:28)

Rijeka: Rasprodaja boxova i vinila u Dallasovoj trgovini

Od utorka 12. srpnja Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a) kreće s rasprodajom luksuznih kompleta i boksova te vinila! Prva je to u nizu tematskih rasprodaja, a svakog će se tjedna kroz narednih mjesec dana mijenjati ponuda.

Prvoga tjedna nešto manje od 200 različitih boksova prodavat će se u pola cijene, pri čemu je većina zastupljena samo jednim primjerkom. U ponudi su, među ostalim, Pink Floyd 3 ‘Immersion’ kompleta (‘Dark Side of the Moon’, ‘The Wall’ i ‘Wish You Were Here’), sniženi za 50%, rijetki božićni komplet Beatlesa ići će po cijeni od 170 kuna (50% popusta), a nude se još i Depeche Mode, Gotan Project, Placebo, The Cult, Genesis, Graham Nash, Dr. Feelgood i mnogi drugi.

Pavarotti (7CD/2DVD) čeka za 100 kuna, a ovdje su i Marta Argerich, Paul Tortelier, Maria Callas i drugi, mahom na luksuzno opremljenim kompletima.

Boksovi s više od 10 CD-ova prodaju se i za manje od 150 kuna, dok će oko 200 naslova na gramofonskim pločama biti sniženo za 40%. Kao i za komplete, i ovdje se radi o posljednjim (i jedinim) primjercima.

Od naslova izdvajaju se: White Stripes – ‘Under Great White Northern Lights’, Genesis – ‘Trespass’, Blur – ‘Leisure’, Frank Zappa – ‘Uncle Meat’, Rainbow – ‘Bent out of Shape’, Duran Duran – ‘Seven and the Ragged Tiger’, David Guetta – ‘Nothing but the Beat’, Eric Clapton – ‘Old Sock’, Iggy and the Stooges – ‘Ready to Die’, Janis Joplin – ‘The Pearl’, The Jam – ‘All Mod Cons’…

Akcija traje samo tjedan dana ili kraće, do isteka zaliha.

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