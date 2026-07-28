Za maknut se od overturizma i gužvi...
Ploče i Neretvanska dolina: Zelena oaza za ljetni odmor pun aktivnosti
Grad Ploče i njegova okolica nude savršen ljetni bijeg kroz spoj netaknute prirode, vodenih sportova i autentične gastronomije, pišu na Putnom koferu. Posjetitelji mogu istražiti sedam smaragdnih Baćinskih jezera vožnjom tradicijskim lađama ili SUP-om, dok je ušće Neretve raj za kitesurfing i opuštanje na pješčanoj plaži. Dolina plijeni lokalnim štandovima sa svježim voćem, a Ploče dugom rivom i bogatim Pločanskim ljetom. Uz koncerte i manifestacije poput Maratona lađa i Ribarske noći, goste očekuje i vrhunska neretvanska spetza od žaba i jegulja. Suprotno preporuci, ima i onih koji Ploče doživljavaju najdepresivnijim gradom u Hrvatskoj…