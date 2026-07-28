Za maknut se od overturizma i gužvi...

Od utorka 12. srpnja Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a) kreće s rasprodajom luksuznih kompleta i boksova te vinila! Prva je to u nizu tematskih rasprodaja, a svakog će se tjedna kroz narednih mjesec dana mijenjati ponuda.

Prvoga tjedna nešto manje od 200 različitih boksova prodavat će se u pola cijene, pri čemu je većina zastupljena samo jednim primjerkom. U ponudi su, među ostalim, Pink Floyd 3 ‘Immersion’ kompleta (‘Dark Side of the Moon’, ‘The Wall’ i ‘Wish You Were Here’), sniženi za 50%, rijetki božićni komplet Beatlesa ići će po cijeni od 170 kuna (50% popusta), a nude se još i Depeche Mode, Gotan Project, Placebo, The Cult, Genesis, Graham Nash, Dr. Feelgood i mnogi drugi.

Pavarotti (7CD/2DVD) čeka za 100 kuna, a ovdje su i Marta Argerich, Paul Tortelier, Maria Callas i drugi, mahom na luksuzno opremljenim kompletima.

Boksovi s više od 10 CD-ova prodaju se i za manje od 150 kuna, dok će oko 200 naslova na gramofonskim pločama biti sniženo za 40%. Kao i za komplete, i ovdje se radi o posljednjim (i jedinim) primjercima.

Od naslova izdvajaju se: White Stripes – ‘Under Great White Northern Lights’, Genesis – ‘Trespass’, Blur – ‘Leisure’, Frank Zappa – ‘Uncle Meat’, Rainbow – ‘Bent out of Shape’, Duran Duran – ‘Seven and the Ragged Tiger’, David Guetta – ‘Nothing but the Beat’, Eric Clapton – ‘Old Sock’, Iggy and the Stooges – ‘Ready to Die’, Janis Joplin – ‘The Pearl’, The Jam – ‘All Mod Cons’…

Akcija traje samo tjedan dana ili kraće, do isteka zaliha.