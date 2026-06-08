1001 zagrebačka noć
Počinje 36. Animafest: Ljudi i dalje vode protiv umjetne inteligencije
U Zagrebu kreće 36. Animafest, koji ove godine bilježi rekordnih 2100 prijava iz 95 zemalja. Umjetnički direktor Daniel Šuljić istaknuo je da je stiglo manje AI filmova od očekivanog jer uglavnom previše sliče jedan drugome. Za razliku od njih, ljudski autori donose autentičnost i bogatu paletu osjećaja. Uz natjecateljske programe i masterclass dobitnice Nagrade za životno djelo Joanne Quinn, festival je otvoren projekcijom klasika Pustolovine princa Ahmeda iz 1926. uz živu glazbenu pratnju. Animafest traje do 13. lipnja u kinima SC, Kinoteka i MSU. HRT