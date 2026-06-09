Ozbiljno s crtićima
Svjetska elita animacije ponovno u Kinu SC
36. po redu Animafest ove godine donosi oko 300 filmova i ugošćuje isto toliko inozemnih umjetnika. Festival bilježi rekordan interes s više od 2100 prijava iz 95 zemalja. Nagradu za životno djelo preuzela je britanska animatorica Joanna Quinn, dok je Amerikancu Amidu Amidiju uručeno priznanje za doprinos proučavanju animacije. Ovogodišnji program, uz osam dugometražnih i 37 kratkometražnih filmova, donosi snažniji autorski fokus na ženske teme, bogat popratni sadržaj te 19 domaćih naslova u hrvatskom natjecateljskom programu. HRT