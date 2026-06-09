Svjetska elita animacije ponovno u Kinu SC - Monitor.hr
Danas (10:00)

Ozbiljno s crtićima

Svjetska elita animacije ponovno u Kinu SC

36. po redu Animafest ove godine donosi oko 300 filmova i ugošćuje isto toliko inozemnih umjetnika. Festival bilježi rekordan interes s više od 2100 prijava iz 95 zemalja. Nagradu za životno djelo preuzela je britanska animatorica Joanna Quinn, dok je Amerikancu Amidu Amidiju uručeno priznanje za doprinos proučavanju animacije. Ovogodišnji program, uz osam dugometražnih i 37 kratkometražnih filmova, donosi snažniji autorski fokus na ženske teme, bogat popratni sadržaj te 19 domaćih naslova u hrvatskom natjecateljskom programu. HRT


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Jučer (12:00)

1001 zagrebačka noć

Počinje 36. Animafest: Ljudi i dalje vode protiv umjetne inteligencije

U Zagrebu kreće 36. Animafest, koji ove godine bilježi rekordnih 2100 prijava iz 95 zemalja. Umjetnički direktor Daniel Šuljić istaknuo je da je stiglo manje AI filmova od očekivanog jer uglavnom previše sliče jedan drugome. Za razliku od njih, ljudski autori donose autentičnost i bogatu paletu osjećaja. Uz natjecateljske programe i masterclass dobitnice Nagrade za životno djelo Joanne Quinn, festival je otvoren projekcijom klasika Pustolovine princa Ahmeda iz 1926. uz živu glazbenu pratnju. Animafest traje do 13. lipnja u kinima SC, Kinoteka i MSU. HRT

Četvrtak (21:00)

Da ste se svi tamo nacrtali

Nova domaća ostvarenja premijerno na Animafestu

Ovogodišnji Animafest Zagreb (8. – 13. lipnja) donosi bogat domaći program, uključujući dva rada u prestižnoj međunarodnoj konkurenciji: Priredbu Ane Horvat i Težnju Krešimira Perneka. Natjecanje hrvatskog filma okuplja čak 17 naslova koji se bore za pobjedu i kvalifikaciju za nagradu Oscar. Ističu se vestern-balkanska priča Lee Vučko (Djevojka koja se nije bojala medvjeda), rotoskopski povratak Danijela Žeželja (Vanja & Vanja) te Srcolom Luke Vučića. Program obilježavaju i snažni autorski povratci, istraživanja identiteta i ekološke teme, uz iznimno uzbudljiv val dječjih filmova i uspješne regionalne koprodukcije. Vizkultura

26.05. (19:00)

Festival kao nacrtani

Ovogodišnji Animafest u Zagrebu okuplja svjetsku elitu i ruši rekorde s više od 2100 prijava

36. Animafest Zagreb održat će se od 8. do 13. lipnja na više lokacija, donoseći više od 300 filmova i 300 inozemnih gostiju. Festival je srušio rekorde primivši više od 2100 prijava iz 95 zemalja, a u svim programima bit će prikazano 38 svjetskih premijera. Središnja tema posvećena je odnosu glazbe i filma, dok je zemlja u fokusu Slovenija. Dobitnica nagrade za životno djelo je Joanna Quinn. Uz natjecateljske programe, festival donosi novu videoigraću inicijativu, brojne izložbe te besplatne projekcije u kvartovima, a dio programa seli i u Split, Karlovac i Rijeku. tportal