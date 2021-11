Kad nema zajedništva i povjerenja

Poznati hrvatski znanstvenik Saša Ceci i popularizator znanosti objavio je novi status u kojem se čudi poduzetnicima koji bi od države primali naknade, a ne bi se cijepili. Svakako pročitajte njegov Facebook post:

Neki naši ljudi zaboravili su s čime se mi to točno borimo. Zaboravili su i koji je jedini način da se s time izborimo. Ovo je pandemija – epidemija virusa kojeg naše tijelo ne poznaje, pa će se zaraziti svatko kad prvi put dođe u kontakt s dovoljnom količinom virusa. Ogroman postotak zaraženih imat će ozbiljne komplikacije i trebat će bolničko liječenje. Neki će umrijeti. A jedini način da pobijedimo pandemiju je cijepljenje. Svako odlaganje ne samo da nam produžava agoniju, nego i povećava opasnost od nastanka zaraznijih i opasnijih sojeva jer virusi, kao i sva živa bića, mutiraju i evoluiraju… To se dogodilo s britanskim, brazilskim i indijskim sojem. Sve tri zemlje su se ponašale jezivo neodgovorno (i vlast, ali bome i opća populacija) i zato sad imamo njihove sojeve. Puštali su da se slobodno širi. Jer, ekonomija. Jer, prokuženost. Jer, sezonalnost. Jer, pobijede nad virusom. A zapravo jer su neodgovorne neznalice. Kao što smo i mi bili… 50 posto cijepljenih plus svi koji su dosad preboljeli, i još nije dovoljno da se pandemija obuzda… Matematički gledano, poduzetnički moj brate, čovjek zaražen indijskom sojem u prosjeku zarazi do sedam ljudi. To znači da mi nekako moramo zaštititi, imunizirati šest od tih sedam ljudi da zaustavimo pandemiju. Šest od sedam je 86 posto. Toliko ljudi bi se trebalo cijepiti. S obzirom da cjepiva nisu sto posto učinkovita, broj prelazi 90 posto. Oni koji su preboljeli neko vrijeme će imati imunitet, ali ni njih nema baš toliko. Potvrđenih je bilo tek dva posto. Dodamo li im članove uže obitelji koji se možda nisu testirali, to je opet manje od deset posto. I opet trebamo više od 80 posto cijepljenih. I to je problem, jer nikad se toliko ljudi neće sami od sebe cijepiti… (Ima još)