Ako ti se razgovara o nečemu, pokreni podcast

Grobenski je nakon uspjeha etno albuma „Siromahi i Lazari“, snimio „Apocalipstick“, potpuno drugačiju ploču, funky ritmova i soul ozračja. Čemu takvi skokovi, za kakvim žanrom uopće traga – bila je jedna tema od razgovora u podcastu: mislim da pokušavam prvenstveno sebi biti zanimljiv. Prošli album je za mene bio nov, kao i ovaj, u smislu žanra, pa i u smislu jezika i svega. Konceptualiziram nešto i onda se dogodi da to bude album. Glazba ne mora uvijek biti jako inteligentna, prepotentna, pretenciozna i širiti neke općenite istine i propitivati. Glazba je stvar koju radiš s drugim ljudima i za druge ljude, i u kojoj svi zajedno uživaju na ovaj ili onaj način. I to je sasvim dovoljno. Ravno do dna