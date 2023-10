Nakon Vegete još jedna pomoć u kući

Nije razlog hrvatske skupoće samo u višem PDV-u, već i u maržama koje se formiraju sukladno potrebama za željenom razinom profita. Strani lanci, ali i oni domaći, koji nisu nimalo korektniji i također se skrivaju iza takve prakse, ne smatraju da bi trebali imati suodgovornost za stabilnost hrvatskog tržišta, iako je to i njihov dugoročni poslovni interes. Ako domaći proizvođači hrane ne pristaju na nametnute marže, koji neki nazivaju i ‘deranjem kože’, uklanjaju ih s polica i dopremaju iz inozemstva svoje trgovačke marke. Time sustavno oslabljuju i domaću industriju, a Vlada sve to nemoćno gleda. Što je u takvoj situaciji moguće učiniti? Utjecaj Martine Dalić, predsjednice Uprave Podravke, u Banskim dvorima je toliki da se može očekivati da i državna administracija upozori Kaufland i ostale lance o neprihvatljivosti takve poslovne politike. Pitanje je, međutim, hoće li to imati ikakvog utjecaja na bahato ponašanje moćnog njemačkog lanca, tim više što isti vlasnik posjeduje i Lidl, tako da bi Hrvatskoj mogao objaviti svojevrsni trgovački rat. Željko Krušelj za Glas Podravine.