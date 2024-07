Super biznis! Bilo bi šteta da se sad to... hm... nekome dalje proda?

Oborena optužnica protiv bivšeg privatnog vlasnika najveće hrvatske tvrtke znači da bi mu država zbog pravno neutemeljenog oduzimanja vlasništva mogla keširati odštetu od fantastičnih sedam milijardi eura. Takva je cifra u kontekstu posljedica neke sudskog spora nezapamćena u hrvatskoj povijesti i mogla bi u najdoslovnijem smislu dovesti do državnog bankrota. Time se sudbina i materijalni status svakog od nas običnih građana dovodi u pitanje, jer su ugroženi svi državni projekti i transferi, plaće državnom i javnom sektoru te mirovine. Jednom riječju, zastrašujuće. Riječ je o neviđenoj blamaži ionako problematičnog DORH-a, glavna je državna odvjetnica dozvolila nelegalno vještačenje, i to osobi iz KPMG koja za to nije ni kvalificirana. Posljedica je toga i aktualiziranje ‘afere Borg’, s obzirom da su savjetnici za svoje problematične usluge oko ‘lexa Agrokor’ iz tvrtke izvukli jednako tako glavobolnih dvjestotinjak milijuna tadašnjih kuna. Premijer Plenković, koji ih je angažirao i po osobnoj liniji, našao se u novim nevoljama, većim i od ionako impozantnih dosadašnjih. Željko Krušelj za Glas Podravine komentira nekoliko afera koje su se dogodile u samo nekoliko dana.