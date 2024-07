Ipak nisu sve uništili (zasad)

HE Haditha najveća je hidroelektrana koju je KONČAR izgradio po načelu ‘ključ u ruke’ u svojoj povijesti, a potkraj lipnja, nakon desetljeća izazovnih pregovora naša je tvrtka dobila posao revitalizacije elektrane vrijedan čak 65 milijuna eura.Grupa KONČAR nesporni je regionalni lider u sektoru elektroindustrije i tračničkih vozila, no revitalizacija ove elektrane jedna je on najvećih referenci u bogatoj povijesti tvrtke koja traje dulje od stoljeća. Pregovori o revitalizaciji počeli su još 2012., a stručnjaci KONČARA u dva su navrata obišli hidroelektranu, predstavili plan obnove i ugostili iračku delegaciju u Hrvatskoj. Slijedile su brojne etape pregovora koje je u jednom trenutku zaustavila pojava terorističke organizacije ISIL i ratno stanje u Iraku. U lipnju ove godine došla je i najbolja vijesti – KONČAR je službeno obaviješten da mu je dodijeljen posao. Tportal