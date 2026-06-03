Poduzetnici peticijom ustaju protiv drastičnog rasta nameta - Monitor.hr
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Samo bi muzli

Poduzetnici peticijom ustaju protiv drastičnog rasta nameta

Udruga Glas poduzetnika (UGP) pokrenula je peticiju “Ne novim nametima!”, koju je u manje od 24 sata potpisalo preko 5500 građana, obrtnika i iznajmljivača. Povod je najava izmjena paušalnog oporezivanja koje bi državi donijele 60 milijuna eura, dok bi davanja u najvišem razredu skočila za čak 82% (s 4.571 na 8.324 eura). UGP upozorava da to kažnjava rast i prelijeva troškove na kupce i radnike. Temeljem članka 46. Ustava, od Vlade i ministarstava traže stopiranje nameta bez analiza učinka, transparentnost potrošnje i stvaran dijalog s onima koji pune proračun. Dalmatinski portal


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Svi oni kojima je zasmetao progon siromašnih Zagrepčana u druge gradove i na jeftinije advente sada su sasvim mirno saslušali jadikovku poduzetnika zbog toga što radnicima trebaju osigurati higijenski minimum, a studentima platiti pola porcije Dubai fritula po satu neprekidnog rintanja. I nitko nije primijetio kako su se isti oni ljudi koji su još jučer rastjerivali umirovljeničku sirotinju preko noći pretvorili u nesebične distributere božićne čarolije. Pa smo se onda svi mogli u miru razići. Na poprištu medijske afere ostao je samo Boris P., zbunjeno se češkajući po tjemenu i pokušavajući shvatiti što se to, dovraga, upravo dogodilo.

Čitava je Hrvatska tako odavno postala jedan prostoprošireni zagrebački Advent, gdje pod imperativom turističke ponude i u ime katoličkih vrijednosti pratimo neprekidno ekonomsko raslojavanje i odlazak siromašnih. Promatrajući valove ekonomske emigracije i slušajući što govore vodeći poduzetnici, ministri i guverneri, to skoro da bi mogao biti službeni moto države. Hrvatska – ako vam se ne sviđa, idite negdje drugdje. Boris Postnikov za Novosti

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Istosmjerna struja

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Podobnik je prodekan na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Doktorirao je fiziku na Sveučilištu u Zagrebu, a postdoktorski studij završio je na Sveučilištu u Bostonu. Profesor je fizike i matematike na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U Glasu poduzetnika je i do sada bio na istaknutim funkcijama. Smjer će biti uglavnom sličan, s time da će se dodatni naglasak staviti na investicije. Želimo kroz razne programe članovima i građanima ponuditi mogućnost investiranja. Forbes

23.12.2021. (00:00)

UGP: Novom mjerom Plenković i Vlada pljunuli u lice svima koji plaćaju poreze

Udruga Glas poduzetnika kritizirala je novu Vladinu mjeru kojom planira novčano poticati samozapošljavanje i povratak u Hrvatsku onih koji su iselili: Novim mjerama koje premijer predlaže i načinom na koji ih je predstavio Andrej Plenković i njegova Vlada jasno poručuju svima onima koji su unatoč odnosu države prema njima odlučili ostati u Hrvatskoj i ovdje pokrenuti svoj posao, koji su uredno plaćali sve doprinose i nosili se s kompliciranom birokracijom sve ovo vrijeme – da su to radili uzalud i da njihovo dostojanstvo očito nije jednako vrijedno. Osim što je Vlada trošila naše novce na birokraciju i uhljebe i brojne besmislene i propale projekte, sada će dodatno novcem poreznih obveznika financirati pokretanje poslovanja onih koji godinama nisu niti kunu uplatili u proračun. N1

23.06.2021. (20:10)

Mjere bez mjere

Oreščanin: Ako puštamo milijune stranaca, zašto građanima namećemo restrikcije?

Vlada i stožer odgovornost za ono što oni trebaju raditi prebacuju na građane i poduzetnike. Svaki građanin i poduzetnik bi trebao kontrolirati ima li netko važeći QR kod. Pa bih ja iskoristio priliku da pozovem ministra Beroša, Capaka, i gospođu Markotić kada Hrvatska prođe u četvrtfinale i polufinale, dođu na trg s aplikacijom pa neka idu od jednog do drugog čovjeka i skeniraju im potvrde tko ima, tko nema i da vide koliko je to zabavno što su oni u svojim glavama smislili – poručuje Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika. N1

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Ministar Horvat sinoć je na RTL-u prozvao poduzetnike da pozivima na snižavanje plaća žele rezati plaće vatrogascima i policajcima. Odgovorila je inicijativa Glas poduzetnika tražeći ministrovu smjenu: On je nekompetentan, donosi mjere koje neće pomoći gospodarstvu, iznosi neistine, boji se i komunicirati s poduzetnicima i poslušati ih. Pokazuje potpunu aroganciju i nepoštivanje prema poduzetnicima koji stvaraju ovu državu. Prema procjenama analitičara, u sljedećih dva mjeseca ugroženo će biti ukupno 730.000 radnih mjesta, a broj izgubljenih radnih mjesta u tri mjeseca mogao bi dosegnuti čak 300.000. 24 sata