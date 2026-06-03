Samo bi muzli
Poduzetnici peticijom ustaju protiv drastičnog rasta nameta
Udruga Glas poduzetnika (UGP) pokrenula je peticiju “Ne novim nametima!”, koju je u manje od 24 sata potpisalo preko 5500 građana, obrtnika i iznajmljivača. Povod je najava izmjena paušalnog oporezivanja koje bi državi donijele 60 milijuna eura, dok bi davanja u najvišem razredu skočila za čak 82% (s 4.571 na 8.324 eura). UGP upozorava da to kažnjava rast i prelijeva troškove na kupce i radnike. Temeljem članka 46. Ustava, od Vlade i ministarstava traže stopiranje nameta bez analiza učinka, transparentnost potrošnje i stvaran dijalog s onima koji pune proračun. Dalmatinski portal