Cinkaroš, ali savjestan
Pokrenuta anonimna platforma Zviždač.org za prijavu korupcije u Hrvatskoj
U Hrvatskoj je pokrenuta nova neovisna medijska platforma Zviždač.org, namijenjena potpuno anonimnoj prijavi korupcije, kriminala i nepotizma. Osnivač Saša Savić ističe da platforma ne prikuplja osobne podatke niti prati digitalni otisak korisnika, čime se izbjegava rizik odavanja identiteta zviždača koji je bio učestao kod službenih povjerenika u javnom sektoru. Prijave se podnose putem jednostavnog formulara bez ograničenja veličine dokumentacije, a sve pristigle informacije prije daljnjeg postupanja detaljno provjeravaju odvjetnici. Savić je kroz slične mehanizme u proteklih pet godina DORH-u i USKOK-u već predao više od 30 ozbiljnih kaznenih prijava. HRT, Nacional