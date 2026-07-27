Pokrenuta anonimna platforma Zviždač.org za prijavu korupcije u Hrvatskoj - Monitor.hr
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Cinkaroš, ali savjestan

Pokrenuta anonimna platforma Zviždač.org za prijavu korupcije u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je pokrenuta nova neovisna medijska platforma Zviždač.org, namijenjena potpuno anonimnoj prijavi korupcije, kriminala i nepotizma. Osnivač Saša Savić ističe da platforma ne prikuplja osobne podatke niti prati digitalni otisak korisnika, čime se izbjegava rizik odavanja identiteta zviždača koji je bio učestao kod službenih povjerenika u javnom sektoru. Prijave se podnose putem jednostavnog formulara bez ograničenja veličine dokumentacije, a sve pristigle informacije prije daljnjeg postupanja detaljno provjeravaju odvjetnici. Savić je kroz slične mehanizme u proteklih pet godina DORH-u i USKOK-u već predao više od 30 ozbiljnih kaznenih prijava. HRT, Nacional


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19.04. (11:00)

Osmi padež - kome, koliko?

Zašto je Hrvatska toliko ranjiva na korupciju? Orešković: Korijen problema je u mentalitetu

Nakon zadnje afere s izvlačenjem novca iz Skijaškog saveza, što bi se moglo pokazati kao najveći slučaj izvlačenja novca u bogatoj povijesti uništavanja hrvatskih javnih dobara za račun privatne pohlepe, Boris Pavelić se za Ideje pita – zašto smo toliko ranjivi na korupciju? Već i površan pogled na popis afera kroz godine sugerira možda čak i strukturalni poremećaj: privatizacija devedesetih, koja se pokazala kao “iskonski grijeh” hrvatskog kapitalizma. Problem nije iščezao ni iniciranim ustavnim promjenama, kao ni ulaskom u EU.

“Na papiru imamo sustav koji sliči pravnom uređenju zapadnoeuropske demokratske države, s diobom vlasti i nadzornim mehanizmima, ali u naravi imamo jednopartijski sustav koji se ne proteže samo na državni upravni aparat, nego je indirektno preslikan i u civilni sektor koji se financira iz državnog proračuna, što uključuje i sport. To više nisu teškoće strukture i upravljanja, nego je problem postao psihološki. Važnije je dokazati da pripadaš stranci, ‘grupaciji’, ‘ekipi’, nego da si privržen sustavu vrijednosti” – kazala je Dalija Orešković autoru članka kao mogući odgovor.

02.04. (13:00)

Lisice za kleptokrate

Goldstoneova inicijativa: Osnivanje svjetskog suda protiv korupcije

Richard Goldstone, bivši haški tužitelj, zagovara osnivanje Međunarodnog antikorupcijskog tribunala (IACC) sa sjedištem u Haagu. Sud bi imao dva ogranka: jedan za kazneni progon visokih dužnosnika i njihovih mreža (bankara, brokera), a drugi za zamrzavanje i povrat ukradene imovine. Iako 187 zemalja podržava UN-ovu konvenciju protiv korupcije, Goldstone upozorava na nedostatak provedbenog mehanizma. Tribunal bi djelovao kada nacionalna pravosuđa zakažu, ciljajući na “pranje” novca u stabilnim demokracijama. Inicijativu su već politički podržale Kanada, Nizozemska i još četiri države, videći u njoj alat za kraj nekažnjivosti globalnih moćnika. Poslovni

10.02. (20:00)

Ako ništa, barem nam je korupcija kakva je nekad bila

Transparency: Hrvatska ostala na 63. mjestu u globalnom indeksu korupcije

Transparency International objavio je Indeks percepcije korupcije 2025 koji pokazuje da se korupcija pogoršava širom svijeta, uključujući i u snažnim demokracijama, zbog slabljenja vodstva i neovisnih institucija. Samo pet država ima ocjenu iznad 80, dok je globalni prosjek najniži u desetljeću. Na 182 zemlje Hrvatska je zadržala 63. mjesto s 47 bodova, jednako kao prošle godine. Danska predvodi ljestvicu, a najgore stoje Južni Sudan, Somalija i Venecuela. HRT

04.06.2025. (18:00)

Bolnica Sveti Džep

U akciji USKOK-a uhićen liječnik koji je primao mito za operacije preko reda, lažna bolovanja…

Povezuje ga se s primanjem mita za koje je, zajedno s ostalim osumnjičenima, omogućavao operacije preko reda na listama čekanja, neosnovana bolovanja, kao i lažnu dokumentaciju s kojom se moglo odgoditi odlaske na izdržavanje zatvorskih kazni. Istražitelji su snimali pacijente koji su k njemu dolazili na preglede. Radi se o kirurgu specijaliziranom za ortopedske probleme u bolnici Sveti Duh. Novac su navodno prikupljali medicinski tehničari. Uhićeno je deset osoba, od toga ih je šest povezano s bolnicom Index

11.02.2025. (13:00)

Klima gori, a lopovi se griju

Korupcija koči borbu protiv klimatskih promjena

Transparency Internationalov indeks percepcije korupcije za 2024. otkriva kako mito i zloporaba vlasti ozbiljno ugrožavaju globalne klimatske napore. Primjeri iz SAD-a, Rusije, Libije i Vijetnama pokazuju kako korupcija omogućuje uništavanje okoliša i sprječava prijeko potrebne reforme. Više od dvije trećine zemalja nalazi se u donjem dijelu ljestvice, uključujući i Hrvatsku, koja je pala na 47 bodova, svrstavajući je ispod prosjeka i među zemlje s ozbiljnim korupcijskim problemima. Istovremeno, aktivisti za zaštitu klime sve su češće mete nasilja. Stručnjaci upozoravaju da bez suzbijanja korupcije nema ni uspješne borbe protiv klimatskih promjena. DW

28.01.2025. (19:00)

Gdje ima dima, ima i trupaca

HDZ-ovo šumsko gospodarstvo: leglo kriminala u Hrvatskim šumama

Ilko Ćimić, kojemu je hobi smjenjivanje ministara svih boja, pozabavio se malo i Hrvatskim šumama (kažu na Forumu uz citate i linkove). Bivši ministar Josip Dabro izjavio je da su Hrvatske šume leglo kriminala, optuživši bivšu i sadašnju upravu za pogodovanje kupcima i namještanje cijena trupaca daleko ispod tržišne vrijednosti. Iako je državna revizija 2021.–2022. razotkrila nepravilnosti, ključni akteri poput Nediljka Dujića i dalje su na pozicijama. Revizija otkriva dogovore između uprave i kupaca, što je dovelo do ogromnih gubitaka za državnu tvrtku. HDZ-ovi dužnosnici tvrde da ništa nisu znali, unatoč javnom nalazu revizije i sudskim procesima. Hrvatske šume tek su 2023. obećale raditi u skladu sa zakonom. Index

07.11.2024. (09:00)

Nepravda na papiru, korupcija u praksi

Perković: Korupcija bogate održava bogatima, a siromašne siromašnima

Razlike među državama EU u jednakosti prilika i riziku od siromaštva ukazuju na povezanost s razinom korupcije. U uređenim državama poput Švicarske i Danske, obiteljsko bogatstvo ima mali utjecaj na životne šanse, dok je u zemljama s visokim korupcijskim indeksima, poput Bugarske i Hrvatske, utjecaj obiteljskog siromaštva znatno izraženiji. Korupcija stvara nejednakost, održava nepotizam i pogoduje povlaštenim skupinama, što mnogima otežava izlazak iz siromaštva. Branimir Perković za Index.

12.03.2024. (12:00)

Ma, kako se samo usudila!? Zapanjeni smo

Šefica EU tužiteljstva, Laura Codruta Kövesi, otvorila je vatru na Plenkovića

U demokratskim državama imamo trodiobu vlasti. Sagledam li sve što se dogodilo u vezi s ovim predmetom, vidim tu dimnu zavjesu, ali sigurna sam da građani vide pravo stanje stvari. Žele znati je li počinjena prevara, a ne da se pred njima podiže dimna zavjesa, rekla je Kövesi, nakon što je Plenković kritizirao istragu EPPO-a o nezakonitim poslovima na Geodetskom fakultetu. Ova kritika predstavlja Plenkovićevu najveću konfrontaciju s moćnom ženom, dok EPPO pokazuje svoju učinkovitost u istrazi korupcije u Hrvatskoj. Plenkovićeva reakcija sugerira nervozu pred mogućim sankcijama EU. (Index)

30.01.2024. (21:00)

U lošem smo društvu

Korupcija ugrožava Europu: Hrvatska na 57. mjestu prema Indeksu percepcije korupcije

Transparency International objavio je svoj godišnji Indeks percepcije korupcije (CPI) za 2023., otkrivši zabrinjavajuće pogoršanje stanja u Europi. Korupcija u zapadnoj Europi i Europskoj uniji, prema stručnjacima, dosegnula je najviše razine u posljednjem desetljeću. Najtransparentnije države u 2023. godini su Danska s 90, Finska s 87, te Novi Zeland s 85 bodova. Najkorumpiranije države su Sirija, Venezuela i Somalija. Hrvatska se nalazi na 57. mjestu s ukupno 50 bodova. U Europskoj uniji, od Hrvatske su lošije samo Grčka s 49, Rumunjska s 46, Bugarska s 45 i Mađarska s 42 boda. Prosjek članica Europske unije je 64, što znači da Hrvatska zaostaje za 14 bodova. (Tportal)

21.10.2023. (22:00)

Otkrijte nam nešto što ne znamo

Analiza: Naši političari odbacuju odgovornost i kad se nađu u aferama, ostavke padaju samo u slučaju velikog pritiska

Zaključak je to velike anlize Fakulteta političkih znanosti. Analizirali su 471 izjavu 35 političara i dužnosnika koji su imali aferu od 2010. do 2021. i rezultate objavili u znanstvenom časopisu Medijska istraživanja. Uočili su da se afersko komuniciranje političara odvija u tri faze: u prvoj oni pod svaku cijenu poriču postojanje afere i svoju odgovornost u njoj, u drugoj uglavnom prebacuju krivnju, najviše na medije, a u trećoj fazi se suočavaju sa strankom i podređuju joj svoje interese. U toj fazi potvrđuje se kako se komunikacija političara odvija dominantno u skladu s lojalnošću stranci. Najviše analiziranih afera, malo manje od dvije trećine (21 od 35), vezano je za političare iz HDZ-a, slijede članovi SDP-a sa šest afera, pa članovi HNS-a sa četiri afere. I par pojedinaca poput Keruma i Bandića. Oni s aferama najčešće su aktualni ministri, a slijede ih gradonačelnici. N1