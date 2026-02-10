Ako ništa, barem nam je korupcija kakva je nekad bila

U Zagrebu je danas predstavljena Znanstveno-razvojna incijativa ZRIN. Riječ je o nevladinoj, nestranačkoj i neprofitnoj organizaciji koja će funkcionirati kao znanstvena i stručna platforma ‘za razvoj i unaprjeđenje Hrvatske kroz aspekte svih bitnih javnih politika s ciljem ostvarenja ekonomske paradigme i inkluzivnih političkih institucija’, a čiji je predsjednik Damir Vanđelić. Dok Nacional piše da je time počeo političku kampanju, Lider piše o tome što su govorili na predstavljanju. Iz inicijative ukazuju na brojne probleme u Hrvatskoj s naglaskom na idejama za promjene: korupcija počinje od nas samih, a završava na tome da se korupcijom danas mora služiti i ‘mali čovjek’ ne bi li došao do nečega na što ima potpuno legitimno pravo. Nužno da je građani shvate da promjena dolazi od njih samih, dakle, od trenutka kada idu k liječniku i razmišljaju hoće li mu nositi poklon…