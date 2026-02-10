Ako ništa, barem nam je korupcija kakva je nekad bila
Transparency: Hrvatska ostala na 63. mjestu u globalnom indeksu korupcije
Transparency International objavio je Indeks percepcije korupcije 2025 koji pokazuje da se korupcija pogoršava širom svijeta, uključujući i u snažnim demokracijama, zbog slabljenja vodstva i neovisnih institucija. Samo pet država ima ocjenu iznad 80, dok je globalni prosjek najniži u desetljeću. Na 182 zemlje Hrvatska je zadržala 63. mjesto s 47 bodova, jednako kao prošle godine. Danska predvodi ljestvicu, a najgore stoje Južni Sudan, Somalija i Venecuela. HRT