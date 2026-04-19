Osmi padež - kome, koliko?

Nakon zadnje afere s izvlačenjem novca iz Skijaškog saveza, što bi se moglo pokazati kao najveći slučaj izvlačenja novca u bogatoj povijesti uništavanja hrvatskih javnih dobara za račun privatne pohlepe, Boris Pavelić se za Ideje pita – zašto smo toliko ranjivi na korupciju? Već i površan pogled na popis afera kroz godine sugerira možda čak i strukturalni poremećaj: privatizacija devedesetih, koja se pokazala kao “iskonski grijeh” hrvatskog kapitalizma. Problem nije iščezao ni iniciranim ustavnim promjenama, kao ni ulaskom u EU.

“Na papiru imamo sustav koji sliči pravnom uređenju zapadnoeuropske demokratske države, s diobom vlasti i nadzornim mehanizmima, ali u naravi imamo jednopartijski sustav koji se ne proteže samo na državni upravni aparat, nego je indirektno preslikan i u civilni sektor koji se financira iz državnog proračuna, što uključuje i sport. To više nisu teškoće strukture i upravljanja, nego je problem postao psihološki. Važnije je dokazati da pripadaš stranci, ‘grupaciji’, ‘ekipi’, nego da si privržen sustavu vrijednosti” – kazala je Dalija Orešković autoru članka kao mogući odgovor.