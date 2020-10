Platio sam 39 kuna, što baš nije jeftino, i dobio ulaznicu, uz molbu da ostavim i broj svog mobitela, da imaju kontakt s publikom koja je prošla kroz tu dvoranu, u slučaju kasnijeg otkrivanja neželjenog oboljenja. Zaprepastilo me da apsolutno nitko od posjetitelja nije imao zaštitnu masku, za razliku od osoblja kina, no pretpostavljam da je to u sklopu pravila da u dvorani mora postojati razmak među posjetiteljima koji se ne poznaju. Za tako nešto uopće nije bilo potrebe, jer u dvoranu broj 11 s više od 300 sjedala nije ušlo više od tridesetak ljudi, tako da je razmak bio i više nego zadovoljavajući: ja sam gotovo sam sjedio u parteru i dosta uživao, što vam se u CineStaru inače događalo samo kad biste došli na rane poslijepodnevne predstave – piše Nenad Polimac za Jutarnji. Izvještaj iz kina ima i Telegram (7 ljudi u dvorani).