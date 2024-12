Da vi imate ratoborne susjede, i vi bi

Poljska je godinama bila žrtva religijske uzurpacije političkog i javnog života, što se, na svu sreću, promijenilo na netom održanim izborima. Ma koliko oni glasni bili, nikada ne smijemo istinsku vjeru poistovjetiti s njihovom poremećenom, požudnom, pohlepnom, samoproglašenom vjerom. Ne, to nije vjera, to je uzurpacija i destrukcija religijskih sadržaja s isključivim ciljem da dođu u posjed financijske i političke moći. Oni se zalažu da se država uredi kao religijska zajednica, da se, putem zakona, uvede religijski moral kao glavna instanca za kreiranje i provođenja javnih politika – od zdravstva do školstva, znanosti i kulture. Uzaludno je upozoravati da zdravstvene politike bazirane na religijskim osnovama nisu zdravstvene politike, nego religijska uzurpacija zdravstva. Marko Vučetić za Autograf.