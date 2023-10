Kako na sjeveru, tako i na jugu

U analizama uzroka zbog kojih se uopće mogao dogoditi sveobuhvatan Hamasov napad koji je na nekoliko sati potpuno blokirao izraelsku obranu ključni su propusti prepoznati u podcjenjivanju Hamasove snage i organiziranosti, osjećaju superiornosti koji izraelskom vojno-sigurnosnom sektoru daje njegova nadmoć u viskoj tehnologiji i prevelikom oslanjanju na nju, što je rezultiralo neprepoznavanjem stvarnih Hamasovih namjera. Izraelske službe imale su Hamasove snimke kako uvježbava operaciju. Ali i to u high- -tech sustavu nije prepoznato kao istinska prijetnja. Ne sumnjam da će izraelski obrambeno-sigurnosni sustav izvući pouke iz svojih propusta i brzo se presložiti. No pitam se prepoznaju li uopće europske vlade da se takav sveobuhvatni teroristički scenarij može dogoditi u manje-više svakoj zapadnoj prijestolnici ako država sponzor terora (recimo Iran) to poželi učiniti. Skupine radikaliziranih islamista iz Molenbeeka sigurno nisu u stanju organizirati sveobuhvatan teroristički napad na europske institucije u Bruxellesu i kao taoce uzeti Ursulu von der Leyen i Charlesa Michela. Ali ako ih u svoju operaciju uveže država koja sponzorira teror, to nije neizvedivo. Višnja Starešina za Lider.