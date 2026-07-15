Doga jača od bulldoga

U polufinalu Svjetskog prvenstva u Atlanti, Argentina je preokretom u samoj završnici pobijedila Englesku s 2:1 i plasirala se u finale protiv Španjolske. Engleska je povela u 55. minuti golom Gordona, no Argentina je u finišu utakmice naplatila potpunu dominaciju. Izjednačenje je donio Fernandez u 86. minuti fantastičnim pogotkom s 18 metara na asistenciju Messija. Potpuni preokret i pobjedu braniteljima naslova donio je Lautaro Martinez u 90+2′ minuti, koji je glavom iz blizine pospremio odbijanac nakon što je Mac Allister pogodio stativu. Messi je asistirao i kod ovog gola. Sportske, Index

Messi oborio još jedan rekord kao n ajstariji igrač u polju koji je zaigrao u ovoj fazi natjecanja, s navršenih 39 godina i 21 danom (Index)

koji je zaigrao u ovoj fazi natjecanja, s navršenih 39 godina i 21 danom (Index) Pročitajte komentare na Forumu.