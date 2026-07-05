Popis nekih od najboljih kontinentalnih kupališta za bijeg od vrućina i gradske vreve - Monitor.hr
Danas (15:00)

A more nije na dohvat ruke

Popis nekih od najboljih kontinentalnih kupališta za bijeg od vrućina i gradske vreve

Ako vam je dosta kuhanja na autocesti i borbe za kvadrat plaže, Pun kufer donosi popis sjajnih riječnih i jezerskih alternativa za ljetno osvježenje:

  • Otok ljubavi na Mrežnici (Belavići) – zeleni riječni otočić s prirodnim jacuzzijima, idealan za kampiranje i obiteljski piknik.
  • Foginovo kupalište na Korani (Karlovac) – kultna gradska plaža s besplatnim sadržajima, skakaonicom i toplom vodom.
  • Jezero Sabljaci (Ogulin) – “ogulinsko more” savršeno za SUP, ribolov, šetnju i gastro užitke Gorskog kotara.
  • Muškovci na Zrmanji – tirkizna, hladna oaza ispod slapova, idealna za uštipke i brzinsko, šokantno osvježenje.

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30.10.2025. (08:00)

Prevrtljiv karakter - čas vrelo, čas ponor

Blaćansko jezero: hrvatski prirodni fenomen koji ponekad nestane

U Saborskom u Karlovačkoj županiji smjestilo se Blaćansko jezero, jedno od rijetkih svjetskih estavela – šupljina koje naizmjenično gutaju i izbacuju vodu. Ovo neobično jezero znanstvenike intrigira još od 19. stoljeća, kada su ga istraživali austrijski hidrografi Fras i Palfy. Povezano je s rijekom Mrežnicom i nizom podzemnih kanala, a povremene poplave i presušivanja čine ga nepredvidljivim. Zbog mekane, mineralima siromašne vode u njemu je teško plivati, što dodatno potvrđuje da Blaćansko jezero igra po vlastitim pravilima prirode. Putni kofer

13.06.2024. (12:00)

Bez plivanja na njima, molim

Plutajuće solarne elektrane mogu opskrbljivati ​​zemlje klimatski neutralnom električnom energijom

Jezera su udaljena najviše deset kilometara od naseljenog mjesta, ne nalaze se u prirodnom rezervatu, smrzavaju se najviše šest mjeseci godišnje i ne presušuju. Kako bi odredili potencijalnu snagu solarnih sustava, znanstvenici su procijenili da pokrivaju najviše deset posto vodene površine i imaju najveću površinu od 30 km². Potencijal proizvodnje električne energije plutajućih solarnih elektrana je 1302 teravat sata (TWh). To odgovara otprilike četiri puta većoj potražnji Velike Britanije (UK). U Velikoj Britaniji bi se moglo proizvesti godišnje 2,7 TWh električne energije iz FPV-a. Premda to predstavlja manje od 1 posto ukupne potražnje za električnom energijom, opskrbilo bi oko milijun kućanstava električnom energijom. Revija HAK

04.07.2022. (16:00)

A taman smo mislili pokrenuti kontinentalni turizam

Zbog ubrzanog procesa ciklusa vode, slatkovodna jezera isparavaju 15 % više od očekivanog

Prirodna i umjetna jezera čine oko 5 milijuna četvornih kilometara Zemljine kopnene površine. Oni skladište gotovo 90 posto svježe tekuće površinske vode našeg planeta i dom su brojnim živim organizmima. Zbog globalnog zagrijavanja, povećanog sunčevog zračenja i promjena naoblake, slatkovodna jezera isparavaju brže nego ikad, a ciklus vode na Zemlji se ubrzao. Otkrili smo da je danas isparavanje jezera 15,4 posto veće od prethodnih procjena, kaže Zhao za Sciencealert. Štoviše, isparavanje jezera igra veću ulogu u hidrološkom ciklusu nego što se prije mislilo, a taj proces ima značajan utjecaj na naše klimatsko i vremensko modeliranje. Green

 

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19.03.2022. (18:00)

Bitno da se mogu kupat

Istraživanje: I jezera mogu stariti i izumrijeti

Znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković s kolegama iz inozemstva proveli su istraživanje o tome mogu li mikroorganizmi pomoći u istraživanju procesa starenja i izumiranja jezera. Opisali su kako promjene u ravnoteži oborina i isparavanja, produljenja sušnih sezona te intenzivno navodnjavanje znatno utječu na mikrobne zajednice u obalnim slatkovodnim jezerima, gdje čak i kod neznatnog povećanja saliniteta, može doći do potpune izmijene bogatstva hranjivih tvari, utjecaja na rast i razvoj biljnog i životinjskog svijeta, odnosno do ubrzanja starenja obalnih slatkovodnih jezera. Mikroorganizmi su vrlo osjetljivi na promjene u okolišu stoga se mogu koristiti kao indikatori promjena kao, primjerice, prekomjernog prinosa nutrijenata koji mogu promijeniti količinu primarne produkcije i tako privremeno ili trajno promijeniti trofičko stanje ekosustava. Green

24.09.2017. (16:54)

Kao boja kose

Zagonetna jezera koja iz nepoznatih razloga mijenjaju boju

Prema legendi, duše vračara žive u smeđem jezeru visoko u indonezijskim planinama, zeleno je rezervirano za duše grešnika, a plavo predstavlja raj. Tri zagonetna jezera nalaze se u kraterima Kelimutua na otoku Floresu u Indoneziji. Smjestila su se na visini većoj od 1600 metara, a u okolici se nalazi i 14 aktivnih vulkana. Boje jezera neprestano se mijenjaju, pa su tako u prošlosti bila crna, smeđa i plava, da bi prije pedeset godina postala crvenkasta i boje bijele kave. Pun kufer

14.02.2017. (22:39)

BiH: Presušilo i Ramsko jezero, zbog hidrološki loše godine i pojačane proizvodnje električne energije, izvirili ostaci kuća, vjerskih objekata, grobova, opeke, čavala, obuće, posuđa [foto]