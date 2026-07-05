A more nije na dohvat ruke
Popis nekih od najboljih kontinentalnih kupališta za bijeg od vrućina i gradske vreve
Ako vam je dosta kuhanja na autocesti i borbe za kvadrat plaže, Pun kufer donosi popis sjajnih riječnih i jezerskih alternativa za ljetno osvježenje:
- Otok ljubavi na Mrežnici (Belavići) – zeleni riječni otočić s prirodnim jacuzzijima, idealan za kampiranje i obiteljski piknik.
- Foginovo kupalište na Korani (Karlovac) – kultna gradska plaža s besplatnim sadržajima, skakaonicom i toplom vodom.
- Jezero Sabljaci (Ogulin) – “ogulinsko more” savršeno za SUP, ribolov, šetnju i gastro užitke Gorskog kotara.
- Muškovci na Zrmanji – tirkizna, hladna oaza ispod slapova, idealna za uštipke i brzinsko, šokantno osvježenje.