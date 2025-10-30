Prevrtljiv karakter - čas vrelo, čas ponor

U Saborskom u Karlovačkoj županiji smjestilo se Blaćansko jezero, jedno od rijetkih svjetskih estavela – šupljina koje naizmjenično gutaju i izbacuju vodu. Ovo neobično jezero znanstvenike intrigira još od 19. stoljeća, kada su ga istraživali austrijski hidrografi Fras i Palfy. Povezano je s rijekom Mrežnicom i nizom podzemnih kanala, a povremene poplave i presušivanja čine ga nepredvidljivim. Zbog mekane, mineralima siromašne vode u njemu je teško plivati, što dodatno potvrđuje da Blaćansko jezero igra po vlastitim pravilima prirode. Putni kofer