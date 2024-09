I nekretnina mora platiti stanarinu

Novi porez na nekretnine cilja vlasnike praznih stanova i vikendica koje se ne koriste za stanovanje ili dugoročni najam. Ideja je prebaciti dio poreznog tereta s rada na imovinu, uz predviđeni raspon od 1 do 10 eura po kvadratnom metru. Iako se uz porez očekuje smanjenje praznih stanova, iskustva iz inozemstva pokazuju da to neće značajno riješiti stambene probleme. Kritičari ističu kako porez sam po sebi neće povećati ponudu nekretnina ni smanjiti cijene najma, dok iznajmljivači brinu o rastu troškova. S obzirom na nekonzistentnost podataka, teško je procijeniti na koliko će nekretnina ‘udariti‘ porezna politika, no samo vikendica (stranih i domaćih) i objekata za kratkoročni najam očigledno ima više od 500 tisuća. Strani državljani su u samo posljednjih 10 godina kupili oko 77 tisuća nekretnina vrijednih oko 6,9 milijardi eura. Lider