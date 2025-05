Zgrade nam se 'zelene' – uskoro će i računi!

2,3 milijuna stambenih jedinica

231.000 koristi se za kratkoročni najam

595.000 stambenih jedinica je prazno

132.000 stambenih jedinica za obavljanje djelatnosti.

Na Savjetima i Zgradonačelniku ističu da je pitanje koliko je stanova u najmu u sivoj zoni, no neće spekulirati. No, zabrinjava da je broj stanova porastao, i to za 6,5 posto, dok je broj nastanjenih stanova pao za 4,2 posto. Pitanje je hoće li najavljene promjene Stambene politike unijeti neki pomak.